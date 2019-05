Avrebbe staccato a morsi l'orecchio al rivale in amore, secondo quanto sostiene l'accusa. Per questo motivo è stato fermato Crescenzo Marino, il figlio di Tina Rispoli, la vedova del boss che si è recentemente risposata, con un matrimonio che ha suscitato grandi polemiche, con il cantante neomelodico Tony Colombo. Il 23enne è il figlio del defunto boss Gaetano Marino, ucciso nell'agosto del 2012 a Terracina.

La dinamica dei fatti

Come riferiscono organi di stampa, tra cui Il Mattino, il giovane avrebbe scoperto dei messaggi scambiati da un rivale in amore di 25 anni con la sua ragazza e lo avrebbe atteso in strada per un chiarimento. Ora è accusato di lesioni personali gravi. Il matrimonio tra Tony Colombo e Tina Rispoli, la mamma del giovane arrestato, era finito alla ribalta per lo sfarzoso corteo che si era snodato nel quartiere di Secondigliano e nei pressi del Maschio Angioino, a Napoli e per il concerto che aveva preceduto le nozze in piazza del Plebiscito.