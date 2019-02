Maltempo, frane nel Salernitano: chiusa la provinciale SP27

Le intense piogge delle ultime ore hanno causato molti disagi nel Salernitano. In seguito a una frana che ha interessato la strada provinciale SP27, al confine delle frazioni di Coperchia e Capezzano del comune di Pellezzano, è stato interdetto il traffico veicolare e pedonale. Per questo motivo, auto e camion in viaggio tra Pellezzano e Salerno sono stati dirottati sulla SR88 di Cologna. A Tramonti, visti i numerosi smottamenti sul territorio comunale, in modo particolare la frana nella frazione di Pucara, che hanno interessato le arterie viarie principali, il sindaco ha emanato un'ordinanza di chiusura dei plessi scolastici per la giornata di venerdì 1 febbraio.