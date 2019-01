Napoli, parcheggiatore abusivo minaccia automobilista: arrestato

Un parcheggiatore abusivo di 50 anni, Michele Frattini, è stato arrestato questa mattina dalla polizia in corso Arnaldo Lucci, a Napoli, per aver minacciato un automobilista.

Dopo aver parcheggiato, l'automobilista era stato avvicinato da Frattini che, in tono minaccioso, gli aveva chiesto del denaro per la macchina posteggiata. In caso di rifiuto, il parcheggiatore non gli avrebbe permesso di lasciare l'auto in sosta. Gli agenti del commissariato Poggioreale, allertati dall'automobilista, hanno bloccato il cinquantenne.

I precedenti del parcheggiatore

Nel 2017 l'uomo era stato arrestato per lo stesso reato e, da settembre 2018, era sottoposto ad un ordine di allontanamento. Nella giornata di giovedì 3 gennaio sarà giudicato con rito direttissimo.