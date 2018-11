Rogo in impianto di trattamento rifiuti nel Casertano: incendio domato

Un incendio è divampato a Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta, nella tarda serata di ieri, giovedì 1 novembre. Le fiamme hanno avvolto un capannone dello Stir, l’impianto di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti indifferenziati. All'impianto confluiscono gli scarti provenienti da tutto il Casertano, che qui vengono trattati prima di essere inviati al termovalorizzatore di Acerra (Napoli). A dare l'allarme i guardiani dello Stir che erano in servizio. A causa delle notevoli dimensioni dell’incendio, sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta con l’ulteriore supporto di due squadre provenienti da Napoli e Benevento.

Incendio domato

Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta, Luciano Buonpane, spiega che "il rogo è ormai domato, ci sono ancora delle fumarole e per questo stiamo portando i rifiuti all'esterno del capannone, così anche grazie alla pioggia potremo spegnerli del tutto". Il presidente della Gisec, società della Provincia di Caserta che gestisce lo Stir, Fulvio Fiorillo, aggiunge che "l'incendio ha riguardato dei rifiuti già imballati per essere trasportati dall'inceneritore. Questa mattina i conferimenti di rifiuti sono già ripartiti. In ogni caso avvieremo un'indagine interna, che andrà di pari passo con quella delle forze dell'ordine e della magistratura". Sono in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco volti a determinare se il rogo abbia avuto origine dolosa.

Sopralluogo del ministro per l'Ambiente

Il ministro per l'Ambiente Sergio Costa è atteso sul posto questa mattina, alle ore 10.30, per effettuare un sopralluogo presso l'impianto. Inoltre è stato organizzato un Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza presso gli uffici della Prefettura di Caserta, al quale prenderanno parte sia il ministro Costa che la Regione. L'obiettivo è "fare il punto della situazione su questa nuova escalation criminale sul fronte dei rifiuti".

Una settimana fa un altro rogo

"Lo Stir è collocato di fronte al carcere; in linea d'aria non è neanche un chilometro da Marcianise", ha commentato sul suo profilo Facebook il sindaco del Comune in provincia di Caserta, Antonello Velardi. "Un altro disastro ambientale. Una settimana fa era andato a fuoco lo stabilimento della Lea a Marcianise”, sottolinea il sindaco. Anche l'azienda Lea srl tratta rifiuti; qui i cumuli ancora emettono effluvi tossici.

