Partnership Volvo-Sport e Salute, Crisci: stessi valori

L’evento del Foro Italico ha costituito l’occasione per annunciare la partnership di Volvo con Sport e Salute, la società dello Stato che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia e alla quale il Governo affida la promozione dell’attività fisica e dei corretti stili di vita. L’accordo è stato simbolicamente sancito dalla stretta di mano fra Michele Crisci, Presidente e Managing Director Volvo Car Italia, e Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute

Allo Stadio dei Marmi del Foro Italico si è svolta la ‘premiere’ romana di Volvo EX60 e Volvo EX60 Cross Country.

La collaborazione tra Volvo e Sport e Salute prevede la fornitura di una flotta di 30 auto Volvo – composta dai modelli EX30 Cross Country ed EX90 full electric, XC60 e XC90 plug-in hybrid – per le esigenze di mobilità sostenibile di Sport e Salute e si basa su una reale condivisione di valori fra le due aziende.

Commentando l’evento, Michele Crisci, Presidente e Managing Director Volvo Car Italia ha dichiarato: “Avere lanciato un’auto importante come EX60 in un contesto esclusivo come duello dello Stadio dei Marmi del Foro Italico a Roma, annunciando al contempo l’accordo con Sport e Salute, ha per noi un significato molto speciale. Questo luogo parla di Storia e di rispetto per la tradizione, di stile inimitabile, di impegno e di visione, di imprese non solo sportive e di valori ai quali essere fedeli. Tutti elementi che costituiscono il DNA di Volvo. Il benessere della Persona è l’obiettivo principale della nostra azione non solo per le caratteristiche delle nostre auto, la cui tecnologia è pensata per garantire un’esperienza di alta qualità a chi le utilizza, ma anche per i valori che il nostro marchio esprime. Da sempre cerchiamo di migliorare la qualità della vita delle Persone occupandoci di Sicurezza e di Salvaguardia dell’Ambiente. Inutile sottolineare quanto i nostri valori siano vicini a quelli di Sport e Salute, che fa della promozione del benessere la propria missione."