Blitz dei carabinieri nel covo di una banda di rapinatori

Blitz dei carabinieri all'alba a Orzinuovi, nel Bresciano, contro la base di una presunta banda di rapinatori. Durante l'operazione uno degli indagati ha tentato la fuga sfondando il garage con un SUV e speronando un'auto di servizio. I militari hanno sparato alle gomme per bloccarlo. Un carabiniere è rimasto ferito da una scheggia. Fermati cinque uomini, mentre un sesto è fuggito. Sequestrati contanti, gioielli e orologi ritenuti provento di rapine.