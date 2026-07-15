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Blitz dei carabinieri nel covo di una banda di rapinatori

Cronaca

Blitz dei carabinieri all'alba a Orzinuovi, nel Bresciano, contro la base di una presunta banda di rapinatori. Durante l'operazione uno degli indagati ha tentato la fuga sfondando il garage con un SUV e speronando un'auto di servizio. I militari hanno sparato alle gomme per bloccarlo. Un carabiniere è rimasto ferito da una scheggia. Fermati cinque uomini, mentre un sesto è fuggito. Sequestrati contanti, gioielli e orologi ritenuti provento di rapine.

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