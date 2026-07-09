Goodwood Festival of Speed 2026, al via oggi l'evento: il programma

Comincia oggi il Goodwood Festival of Speed, manifestazione automobilistica tra le più importanti e attese al mondo. Nella tenuta del Duca di Richmond, nei pressi di Chirchester nel Regno Unito, sono attese centinaia di migliaia di visitatori pronte ad aggirarsi tra i modelli in esposizione o ad affollare le tribune per assistere alla Run up The Hill, la cronoscalata sul tracciato di 1,86 km, tra i momenti più attesi dell’evento.

Edizione dedicata a Singer

Il Goodwood Festival of Speed 2026 si terrà dal 9 al 12 luglio, con questa edizione che è dedicata a Singer, marchio californiano e vero e proprio atelier che è specializzato nella reinterpretazione delle Porsche 911 classiche (lo scorso anno il tributo era invece per Gordon Murray Automotive). Diverse le anteprime attese e le novità che per la prima volta verranno mostrate al pubblico grazie alla sempre più forte presenza di marchio auto che scelgono questo evento per le loro anteprime mondiali.

I marchi presenti

All’edizione 2026 parteciperanno ad esempio Alpine, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Denza, Cupra ma anche Dacia, Ferrari, Gordon Murray, Honda, Lamborghini, Lepas, McMurtry, Mercedes, MG, MINI, Renault, Subaru, Lexus. Attesa anche per Range Rover che spesso ha scelto questo palcoscenico per anticipare alcune novità. Non mancano poi i brand di componentistica, come Pirelli, main partner della manifestazione.

Le novità

Tra le novità più attese ci saranno la Alpine A110 Future, concept che anticipa la futura generazione della due posti di Dieppe, le nuove versioni S di Aston Martin DB12, Vantage e DBX, la nuova Denza Z Cabrio, la Cupra Raval Edge Plus, Gordon Murray consegnerà la prima T.50s Niki Lauda ad uno dei suoi clienti. Al FOS ci sarà come detto anche Ferrari, che festeggerà i 20 anni del programma FXX e FXX-K Evo, oltre a portare davanti al grande pubblico le sue diverse novità di gamma. Audi invece mostrerà la Nuvolari mentre per Honda l’evento sarà l’occasione di celebrare elettrificazione e DNA sportivo.

C’è anche Lamborghini

Non mancherà Lamborghini, che farà ammirare al grande pubblico la sua Urus SE Performante, l’ultima e più potente versione del suo super suv. Due concept per MG mentre MINI avrà un percorso tematico articolato su quattro aree: Paul Smith Shop, Countryman Farm Shop, Aceman Arms e Deus x JCW Workshop. Per Lexus, debutto europeo della GR GT.