Volkswagen Tayron 2.0 TDI DSG: il diesel che sa ancora dire la sua

C’è ancora spazio per il diesel, soprattutto quando è ben fatto. La Volkswagen Tayron TDI con cambio DSG lo dimostra con una ricetta che punta dritta a comfort, efficienza e vocazione familiare, senza inseguire forzatamente la moda dell’elettrificazione totale. Non una rivoluzione, ma un’evoluzione ragionata: ed è proprio questo il suo punto di forza. L'abbiamo provata per un lungo viaggio di 2.800 km dalla Lombardia alla Sicilia. Ecco le nostre impressioni

Design: evoluzione senza strappi La Tayron non stravolge il linguaggio stilistico Volkswagen, ma lo aggiorna con garbo. Il frontale è imponente senza risultare aggressivo, con gruppi ottici sottili e una firma luminosa che la rende immediatamente riconoscibile. Le fiancate distese e il passo generoso trasmettono solidità, mentre la coda privilegia la funzionalità più che l’effetto scenico. È un SUV grande, ma non goffo. Anzi, visto dal vivo comunica una sensazione di equilibrio che molte concorrenti più appariscenti non sempre riescono a offrire. Interni: spazio e razionalità Dentro la Tayron si ritrova il meglio della tradizione Volkswagen recente: materiali di buona qualità, assemblaggi accurati, disegno della plancia pulito e razionale. Non mancano i grandi schermi, ma sono integrati senza diventare invadenti, e l’impostazione resta intuitiva. Il vero punto di forza è l’abitabilità. La seconda fila è comoda anche per adulti di alta statura e il bagagliaio, generoso in ogni configurazione, conferma la vocazione familiare dell’auto. Che si viaggi in cinque o si sfruttino i sette posti, la Tayron non dà mai la sensazione di essere “al limite”.

Volkswagen Tayron 2.0 TDI DSG

Il motore 2.0 TDI DSG Il cuore della Volkswagen Tayron è quello che molti automobilisti europei continuano a considerare ideale: il 2.0 TDI, abbinato al cambio automatico DSG. Un’accoppiata collaudata che, su un SUV di questa taglia, trova una delle sue migliori espressioni. Il quattro cilindri diesel offre coppia abbondante già ai bassi regimi, rendendo la guida rilassata e fluida in ogni situazione. Il cambio DSG a sette rapporti lavora con discrezione: innesti rapidi, passaggi di marcia quasi impercettibili e una gestione intelligente che privilegia l’efficienza senza sacrificare la prontezza. In autostrada la Tayron dà il meglio di sé. È silenziosa, stabile, ben isolata dai fruscii aerodinamici e capace di viaggiare a lungo con consumi contenuti. Un’auto pensata chiaramente per chi macina chilometri, come abbiamo fatto noi da Milano ad Enna, andata e ritorno. Comfort al centro della scena Alla guida emerge subito il comfort. Le sospensioni assorbono bene le asperità, lo sterzo è leggero e preciso quanto basta, più orientato alla facilità d’uso che alla sportività. Nel misto si avverte la massa, ma senza mai mettere in difficoltà il conducente.

Volkswagen Tayron 2.0 TDI DSG

Consumi: efficienza da vera macinachilometri Quanto a efficienza, la Volkswagen Tayron 2.0 TDI DSG conferma perché il diesel resti una scelta valida su un SUV di queste dimensioni. Nel nostro test abbiamo registrato un consumo tra 7.7 e 7.9 litri per 100 km. In autostrada invece il ritmo cambia, abbiamo viaggiato tra 6.7 e 6.8 litri per 100 km. In ambito urbano il peso si fa sentire, ma resta chiaro come la Tayron sia nata per coprire grandi distanze con consumi contenuti e un’autonomia elevata, valorizzando il meglio della tecnologia TDI di ultima generazione.

Volkswagen Tayron 2.0 TDI DSG

Volkswagen Tayron 2.0 TDI DSG

Infotainment: moderno ma senza eccessi

Il sistema di infotainment della Tayron punta più sulla funzionalità che sull’effetto wow. Il grande display centrale è reattivo, ben leggibile e propone una grafica pulita, tipicamente Volkswagen, con menu logici e personalizzabili. La connettività è completa, con integrazione smartphone immediata, mentre durante la guida si apprezza una buona rapidità di risposta che riduce le distrazioni. Qualche comando resta affidato alle superfici touch.

Volkswagen Tayron 2.0 TDI DSG

Perchè sì e perchè no La Tayron 2.0 TDI DSG è un SUV maturo, ben costruito e coerente, che dimostra come il diesel, se integrato in un progetto moderno, possa essere ancora una scelta perfettamente attuale. Un’auto per famiglie, professionisti e viaggiatori abituali. È pensata per chi non vuole rinunciare al diesel, per chi cerca un SUV spazioso, per chi mette al primo posto comfort, autonomia e affidabilità.