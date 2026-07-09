Prosegue e si amplia la roadmap tecnologica di MG per il mercato europeo. Il marchio britannico ha annunciato ulteriori novità del suo programma di innovazione durante un Tech Day che si è svolto nel suo quartier generale di Londra. Nell’occasione il brand ha presentato la nuova tecnologia Plug-in Hybrid+ con quest’ultima che integrerà anche le nuove batterie SolidCore, mostrate per la prima volta durante il Tech Day di Francoforte di alcuni mesi fa.

La nuova tecnologia Plug-in Hybrid+

Il primo modello a montare la nuova tecnologia Plug-in Hybrid+ sarà la MG ZS, a partire dal 2027. Questa nuova architettura PHEV garantisce un'ingegneria meccanica avanzata con per garantire maggiore efficienza, prestazioni reattive e un piacere di guida superiore. Il cuore del sistema Plug-in Hybrid+ è costituito da una nuova generazione di motori ibridi a benzina, disponibili nelle varianti turbo da 1.1 litri e da 1.5 litri. Sviluppati appositamente per le applicazioni ibride, questi motori raggiungono un’efficienza termica massima rispettivamente superiore al 42% e al 43%, rispetto alla tecnologia attuale, garantendo un eccellente equilibrio tra prestazioni e risparmio di carburante. Ad affiancare i nuovi motori c’è una trasmissione ibrida completamente nuova che integra due tecnologie fondamentali: Power Split e Motor Decoupling. Insieme, massimizzano l’efficienza sia del carburante che dell’energia elettrica, consentendo al gruppo motopropulsore di diventare un nuovo punto di riferimento nell’utilizzo complessivo dell’energia.

La Power Split

La tecnologia Power Split distribuisce in modo intelligente la potenza tra il motore a combustione e i motori elettrici, ottimizzando continuamente il flusso di energia in base alle condizioni di guida. Ciò consente al gruppo motopropulsore di funzionare nella modalità più efficiente in tutte le condizioni di guida, senza le limitazioni di un cambio convenzionale a rapporto fisso.

Il Motor Decoupling

La tecnologia Motor Decoupling introduce un meccanismo di disaccoppiamento dedicato che isola completamente il generatore durante la guida in modalità esclusivamente elettrica. Ciò elimina la resistenza aerodinamica superflua e migliora significativamente l’efficienza della trazione elettrica. Il nuovissimo sistema Plug-in Hybrid+ seleziona automaticamente la modalità operativa ottimale a tutte le velocità, utilizzando la trazione elettrica a basse velocità, il funzionamento Power Split a velocità medie e la trazione diretta del motore alle velocità più elevate. Questa strategia operativa intelligente consente al motore di mantenere un’efficienza termica superiore al 40% in circa il 90% delle condizioni di guida, raggiungendo al contempo un’efficienza della trazione elettrica fino al 90% e garantendo prestazioni eccellenti sia a batteria completamente carica che scarica.

Prestazioni migliorate



Migliorano così anche le prestazioni. Il nuovo sistema infatti consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, mentre l’accelerazione da 80 a 120 km/h richiede appena 3,5 secondi. Grazie ad una maggiore erogazione di coppia migliora anche la capacità di partenza in salita fino al 72%, offrendo maggiore sicurezza su pendenze ripide e in condizioni di guida impegnative. I tecnici di MG hanno lavorato anche per migliorare l’insonorizzazione: è stato ad esempio eliminato il funzionamento al minimo del generatore durante la guida esclusivamente elettrica, con una riduzione del rumore, con le vibrazioni e la ruvidità fino a 5 dB in modalità EV rispetto ai sistemi ibridi plug-in convenzionali. Il risultato è un ambiente interno più silenzioso e piacevole, che offre un’esperienza di guida più vicina a quella di un veicolo elettrico puro.

Le batterie semisolide sulle future plug-in del marchio



Le nuove batterie SolidCore arriveranno così anche sui modelli Plug-in Hybrid+, oltre che sulle elettriche del marchio. Questi accumulatori semisolidi sono dotati di una struttura ‘a spinale’ 3D, e offrono una maggiore efficienza di conversione energetica e una risposta di potenza più rapida rispetto alle batterie convenzionali a elettrolita liquido. Ottimizzata specificamente per le applicazioni Plug-in Hybrid+, garantisce un’erogazione di potenza più costante, una maggiore stabilità dell’autonomia e prestazioni migliorate. I primi modelli ad essere equipaggiati con il sistema MG Plug-in Hybrid+ dotati della tecnologia SolidCore Battery, saranno tre nuovi SUV nei segmenti B, C e D, ampliando ulteriormente la gamma di veicoli elettrificati di nuova generazione dell’azienda.

I nuovi ADAS

MG lavora anche per migliorare e implementare le nuove tecnologie ADAS suoi suoi modelli. Come ad esempio fatto con il sistema di assistenza al parcheggio MG One Touch iAD, introdotto per la prima volta sui modelli MG del segmento premium. Il sistema è stato sviluppato per supportare le situazioni di parcheggio reali, coprendo oltre 30 scenari complessi e più di 300 tipi di posti auto, compresi quelli non segnalati. Questa tecnologia supporta quattro situazioni principali: One Touch Park che rileva automaticamente i posti auto adatti a bassa velocità e consente di parcheggiare con un solo tocco, aiutando i conducenti a individuare e manovrare nella migliore posizione disponibile; One Touch Kerbside Parking che supporta il parcheggio preciso lungo un cordolo o un muro, dove può essere difficile valutare la distanza, aiutando i conducenti a parcheggiare con maggiore sicurezza in spazi ristretti o non strutturati; One Touch Pull Out che regola automaticamente l’angolo di uscita quando il veicolo è bloccato da altri veicoli davanti e dietro, facilitando l’uscita da spazi di parcheggio stretti; infine lo One Touch Reverse che registra il percorso del veicolo per un massimo di 100 metri e consente la retromarcia automatica lungo la stessa traiettoria, con rilevamento degli ostacoli. Ciò è particolarmente utile in vicoli senza uscita, strade strette e spazi ristretti. In questo senso il brand sta lavorando anche alla prossima generazione di tecnologie per il parcheggio, tra cui il parcheggio in retromarcia, il controllo remoto in linea retta, l’assistenza al parcheggio remoto e la selezione della posizione di parcheggio preferita, tutte progettate per offrire ai conducenti maggiore flessibilità e comodità tramite il controllo tramite smartphone.

Il nuovo Navigate On Autopilot

In questo senso MG lavora anche allo sviluppo del suo MG Pilot, grazie al nuovo Navigate On Autopilot, o NOA. Questa tecnologia arriverà entro fine 2027 e si concentra sulla guida in autostrada, fornire assistenza nell’immissione e nell’uscita dalle autostrade, nella scelta della corsia, nei cambi di corsia e nei sorpassi. Il marchio inglese si sta concentrando su test autostradali proprio in virtù di una configurazione più strutturata e dove sono maggiormente prevedibili la segnaletica orizzontale, il flusso del traffico, i punti di ingresso e di uscita. Dopo l’Highway NOA arriverà dunque Urban NOA, che tuttavia non arriverà prima del 2028. Il primo modello di serie dotato di Highway NOA sarà un nuovo SUV MG, il cui lancio è previsto per la fine del 2027.