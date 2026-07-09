MG svela due concept car al Goodwood Festival of Speed 2026

MG guarda al futuro al Goodwood Festival of Speed 2026. Il marchio britannico sarà tra i protagonisti dell’evento che si svolgerà fino al 12 luglio nelle campagne del West Sussex con l’anteprima mondiale di due nuove concept car che anticipano il futuro della gamma del brand inglese. Accanto alle due novità assolute, spazio anche alla line-up attuale, dalla MG HS Plug-in Hybrid alla MG ZS Hybrid+ fino alla MG Cyberster. Quest’ultima e le MGS9 PHEV e MGS6 EV saranno poi protagoniste poi anche della “Climb the Hill”.

La concept MG GO!



Tornando alle concept car in esposizione, la MG GO! Rappresenta il manifesto di una futura compatta elettrica di segmento B, con un design retro-futuristico che si ispira alle forme delle MG del XX secolo. Questo prototipo anticipa di fatto un modello hatchback che arriverà sul mercato nel 2027. Il concept, insieme al futuro modello di serie, è stato interamente progettato dal team dell’MG Design Centre di Londra, guidato da Carl Gotham. Nessuna impronta nostalgica però nelle intenzioni dei creativi britannici ma la volontà di dare vita a qualcosa di contemporaneo e attuale.

Lo stile di MG GO!



Il linguaggio stilistico è volutamente semplice, costruito attorno a un numero limitato di elementi chiave che riflettono le qualità da sempre apprezzate nei modelli classici di MG, in particolare nella MGB GT: un’auto che incarnava l’eleganza quotidiana, la gioia e la presenza senza eccessi.

MG GO! vuole apparire curata nei dettagli ma al tempo stesso vuole trasmettere un animo più giocoso, come un omaggio contemporaneo alle MG sportive che l’hanno preceduta, dalla MGB GT alla MG Metro Turbo, passando per la MG ZR e la MG EX4.

La visione di design di MG

“Con la MG GO! abbiamo voluto creare qualcosa di compatto e contemporaneo, ma anche accogliente, espressivo e immediatamente accattivante, un’incarnazione di tutto ciò che ammiriamo del marchio MG - ha affermato Carl Gotham, Design Director dell’Advanced Design di Londra - Non si tratta di guardare al passato fine a sé stesso, ma di cogliere parte della chiarezza, del fascino e del richiamo emotivo che hanno sempre reso MG così distintiva, reinterpretandoli in modo che risultino attuali e, soprattutto, creando qualcosa dal forte carisma”.

La concept MG Cyber

MG Cyber invece anticipa le forme di un suv di segmento D, ispirandosi a due elementi fondamentali della storia del brand: le performance incarnate dalla EX181, l’auto detentrice del record di velocità su terra, e lo spirito di innovazione e reinvenzione. La Cyber esprime questo con la silhouette di un modello a ruote alte elettrico, di grandi dimensioni e ad alte prestazioni.

L'idea MG dietro a Cyber

“Una grande idea di design parte dalle persone, non dai prodotti - ha spiegato Jozef Kabaň – Global Design Vice President - La tecnologia e l’innovazione sono essenziali, ma possono essere condivise. Il carattere no. Il futuro del design automobilistico consiste nel creare auto con una forte identità che le persone riconoscano immediatamente e con cui entrino in sintonia emotiva. Un grande design dovrebbe suscitare curiosità, entusiasmo e desiderio. Dovrebbe far fermare le persone, farle sorridere e spingerle a voler scoprire di più. I nostri concept MG esprimono questa visione per il futuro del marchio. Perché un grande design non riguarda mai solo l’auto. Riguarda le persone, le loro esperienze e i loro sogni. Il nostro ruolo è quello di ispirarle e creare prodotti che arricchiscano il loro percorso di vita”.

La gamma attuale

Non mancheranno poi i modelli della gamma attuale. Dalla nuova MG4 Urban, alla già MG HS Plug-in Hybrid, che recentemente si è classificata al primo posto in una recensione indipendente su 59 tra i più recenti modelli ibridi plug-in disponibili nel Regno Unito. Spazio poi alla MG ZS Hybrid+ e alla sportiva Cyberster.