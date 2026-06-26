Citroen e Gardaland, la partnership si rinnova con C5 Aircross e AMI

Il Double Chevron conferma la sua collaborazione con il celebre parco divertimenti, al centro delle attività dell’edizione 2026 la nuova C5 Aircross e l’AMI. Il brand francese sarà protagonista per tutta la stagione anche all’interno del Resort
Si rinnova anche per il 2026 il sodalizio tra Citroen Italia e Gardaland. La collaborazione tra il Double Chevron e il parco divertimenti si conferma sodalizio all’insegna del divertimento e della mobilità sostenibile grazie a Citroën C5 Aircross e Citroën AMI, due modelli che interpretano perfettamente l’impegno del brand nel rendere l’elettrificazione accessibile a tutti.
Il brand francese consolida la sua partnership anche grazie alla presenza al Gardaland Resort: per tutta la stagione, il marchio avrà spazi dedicati alla scoperta della propria gamma elettrificata e con una presenza speciale presso Fuga da Atlantide, una delle attrazioni più iconiche del parco.
L’area di accesso all’attrazione sarà arricchita da 40 pannelli grafici personalizzati che, attraverso un linguaggio visivo coinvolgente e perfettamente integrato nell’universo narrativo di Atlantide, racconteranno i valori della mobilità sostenibile e i principali vantaggi dell’elettrificazione.
I visitatori a contatto con Citroen
Prima di entrare all’interno dell’attrazione, i visitatori potranno scoprire curiosità, contenuti informativi e messaggi dedicati alla transizione energetica, trasformando il tempo di permanenza in un’esperienza di contatto diretto con il brand. Sui pannelli verranno così raccontate le caratteristiche di Citroen C5 Aircross e di Citroen AMI, best seller nella micromobilità.
Le interazioni con la gamma
A rafforzare ulteriormente la presenza di Citroën nel Resort, nel corso della stagione saranno organizzate 32 giornate speciali di attivazione con hostess dedicate all’accoglienza dei visitatori e ad attività di engagement e lead generation. Dall’avvio delle attività sono già stati raccolti 7.860 lead, un risultato che testimonia il forte interesse dei visitatori verso l’universo Citroën e le sue soluzioni di mobilità elettrificata.
L’importanza della partnership
Per Citroen la presenza a Gardaland rappresenta per Citroën una piattaforma di comunicazione di straordinaria rilevanza. Il Resort accoglie infatti circa 3 milioni di visitatori ogni anno e ha superato i 100 milioni di ingressi complessivi dalla sua apertura, confermandosi una delle principali destinazioni di intrattenimento in Europa. La significativa presenza di ospiti internazionali contribuisce inoltre ad amplificare la visibilità del brand.
Approfondimento
Citroen Elo, laboratorio di design in 4,10 metri
Citroen C5 Aircross, ecco la seconda generazione. FOTO
Svelata a Parigi l’evoluzione del SUV di segmento C che completa il rinnovamento totale della gamma del Double Chevron A cura di Gianluca Sepe