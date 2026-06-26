Citroen e Gardaland, la partnership si rinnova con C5 Aircross e AMI

Il Double Chevron conferma la sua collaborazione con il celebre parco divertimenti, al centro delle attività dell’edizione 2026 la nuova C5 Aircross e l’AMI. Il brand francese sarà protagonista per tutta la stagione anche all’interno del Resort

Si rinnova anche per il 2026 il sodalizio tra Citroen Italia e Gardaland. La collaborazione tra il Double Chevron e il parco divertimenti si conferma sodalizio all’insegna del divertimento e della mobilità sostenibile grazie a Citroën C5 Aircross e Citroën AMI, due modelli che interpretano perfettamente l’impegno del brand nel rendere l’elettrificazione accessibile a tutti.

Il brand francese consolida la sua partnership anche grazie alla presenza al Gardaland Resort: per tutta la stagione, il marchio avrà spazi dedicati alla scoperta della propria gamma elettrificata e con una presenza speciale presso Fuga da Atlantide, una delle attrazioni più iconiche del parco.

L’area di accesso all’attrazione sarà arricchita da 40 pannelli grafici personalizzati che, attraverso un linguaggio visivo coinvolgente e perfettamente integrato nell’universo narrativo di Atlantide, racconteranno i valori della mobilità sostenibile e i principali vantaggi dell’elettrificazione.