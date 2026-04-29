Volkswagen ID. Polo, prezzo e allestimenti ufficiale: data di uscita

La Volkswagen ID. Polo porta l’elettrico del marchio tedesco nel segmento delle compatte da grandi numeri. Ordini aperti da maggio in Italia. La gamma prevede piattaforma MEB+, trazione anteriore, tre livelli di potenza, due batterie, autonomia fino a 455 km e ricarica rapida DC sempre di serie. Gli allestimenti sono Trend, Life e Style, con dotazioni complete già dalla versione d’ingresso. Attesa su strada da settembre, la versione d'attacco sarà proposta a circa 25.000 euro.

La tanto attesa Volkswagen elettrica da 25 mila euro è realtà. La ID. Polo è la settima generazione di un modello venduto in oltre 20 milioni di esemplari, questa volta completamente elettrico. Prezzi a partire da circa 25 mila euro, dimensioni da segmento B, abitabilità superiore alla Polo termica e contenuti tecnici ripresi dalla più recente evoluzione della piattaforma elettrica modulare Volkswagen.

Volkswagen ID. Polo motori e piattaforma MEB+ La ID. Polo nasce sulla piattaforma MEB+, evoluzione dell’architettura elettrica modulare del Gruppo Volkswagen. La trazione è anteriore, soluzione sviluppata per i futuri modelli elettrici compatti. Il cuore del sistema è il nuovo motore elettrico APP290. La sigla indica la disposizione parallela all’asse, Axial Parallel Position, mentre 290 identifica la coppia massima in newtonmetri. Al lancio sono previsti tre livelli di potenza. La versione da 85 kW sviluppa 116 CV, quella da 99 kW arriva a 135 CV, mentre la più potente eroga 155 kW, pari a 211 CV. Nel 2027 arriverà anche la ID. Polo GTI, con 166 kW e 226 CV. All’alloggiamento del motore sono collegati il cambio a una marcia e il nuovo inverter a modulazione di larghezza d’impulso. Quest’ultimo coordina potenza, coppia e recupero di energia, oltre a convertire la corrente continua della batteria nella corrente alternata necessaria al motore elettrico.

Volkswagen ID. Polo autonomia e ricarica Tutte le versioni adottano la nuova cella unificata del Gruppo Volkswagen, realizzata con struttura cell-to-pack. Le configurazioni disponibili sono due, differenziate per chimica e capacità netta.Le versioni da 85 kW e 99 kW montano una batteria LFP, al litio-ferro-fosfato, da 37 kWh netti. L’autonomia stimata arriva fino a 329 km. La ricarica in corrente alternata avviene a 11 kW, mentre alle colonnine rapide DC la potenza massima raggiunge 90 kW. Il passaggio dal 10 all’80% richiede circa 27 minuti secondo le previsioni provvisorie. La versione da 155 kW e la futura GTI da 166 kW utilizzano invece una batteria NMC, al nichel-manganese-cobalto, da 52 kWh netti. L’autonomia stimata arriva fino a 455 km. Anche in questo caso la ricarica AC è a 11 kW, mentre la ricarica rapida DC raggiunge 105 kW. Il tempo stimato dal 10 all’80% scende a circa 24 minuti, grazie anche a una curva di ricarica indicata come particolarmente piatta. La funzione Vehicle-to-load è di serie. Permette di alimentare dispositivi esterni tramite la presa di ricarica della vettura. Volkswagen cita l’esempio delle e-bike trasportate con il gancio di traino a innesto, che supporta un carico statico verticale di 75 kg. Con adattatore Schuko, la potenza disponibile arriva a 3,6 kW. A seconda della versione, la ID. Polo con gancio di traino può trainare rimorchi fino a 1.200 kg con pendenza dell’8%.

Volkswagen ID. Polo dimensioni e design La nuova ID. Polo misura 4.053 mm in lunghezza, 1.816 mm in larghezza e 1.530 mm in altezza. Il passo è di 2.600 mm. La Polo basata sulla piattaforma MQB, ancora disponibile, misura 4.074 mm in lunghezza, 1.751 mm in larghezza, 1.451 mm in altezza e 2.552 mm di passo. La nuova elettrica è quindi leggermente più corta, più larga, più alta e con passo maggiore. Il design segue il linguaggio Pure Positive, introdotto per la prima volta su un modello di serie Volkswagen. Le proporzioni sono chiare, il frontale lavora su una firma luminosa che richiama una sorta di sorriso, mentre la coda introduce una nuova impostazione per le compatte elettriche del marchio. Il montante C richiama la prima Golf e viene utilizzato come elemento di continuità con il Dna Volkswagen. Il valore Cx è pari a 0,264. Il frontale integra aperture verticali per il passaggio del flusso d’aria, mentre la carreggiata ampia, i passaruota marcati e le ruote fino a 19 pollici danno alla vettura una postura più solida. A seconda dell’equipaggiamento sono disponibili fascia a Led tra i fari e logo Volkswagen illuminato.

Interni Volkswagen ID. Polo L’abitacolo è uno degli aspetti più significativi del progetto. Volkswagen ha lavorato su una combinazione più tradizionale tra comandi digitali e fisici. La plancia ha sviluppo orizzontale, con Digital Cockpit e display centrale dell’infotainment disposti sullo stesso asse visivo. Il Digital Cockpit misura 10 pollici, mentre il display touch centrale arriva a 13 pollici. Tra le funzioni previste c’è il display retrò, attivabile dal tasto View sul volante. La grafica richiama gli strumenti di una Golf I, con tachimetro a sinistra e indicatore di potenza a destra. Le funzioni moderne, compreso il riconoscimento della segnaletica stradale, vengono integrate nel layout ispirato ai primi anni Ottanta. Il volante multifunzione è stato ridisegnato con gruppi di tasti chiaramente strutturati. A sinistra si trovano le funzioni della regolazione della velocità o, in base all’equipaggiamento, dell’ACC e del Connected Travel Assist. A destra sono collocati i comandi del Digital Cockpit, il comando vocale e il tasto per il riscaldamento del volante. Dietro il volante ci sono le leve per cambio e freno di stazionamento, oltre ai comandi per indicatori di direzione, luci e tergicristalli. Nella console centrale sono integrati comandi fisici per climatizzazione, temperatura, ventilazione, accensione e spegnimento del climatizzatore, modalità automatica, ricircolo, sbrinamento del parabrezza e lunotto termico. Più in basso trovano posto lo scomparto per smartphone con ricarica induttiva a seconda dell’allestimento, due portabevande, il bracciolo centrale con vano portaoggetti e una manopola per l’audio, utilizzabile anche per cambiare brani e stazioni. La piattaforma MEB+ porta vantaggi concreti sullo spazio. I passeggeri hanno 19 mm in più rispetto alla Polo tradizionale, con benefici soprattutto nella zona posteriore. Aumentano anche larghezza dell’abitacolo e spazio per la testa. Il bagagliaio cresce del 24%, passando da 351 a 435 litri. Ribaltando gli schienali posteriori, il volume sale a 1.243 litri contro i 1.125 litri della Polo MQB. I materiali sono in parte riciclat, tra cui i tessuti dei sedili e delle porte, parte superiore del padiglione e tappetini realizzati al 100% con materiali rPET. Sulla versione di punta viene utilizzato anche un tessuto con filato Seaqual, prodotto partendo da plastica raccolta dal mare e riciclata.

Volkswagen ID. Polo ADAS, One Pedal e assetto Grazie alla MEB+ e al software più recente, la ID. Polo dispone di numerosi sistemi di assistenza. A richiesta è disponibile il Connected Travel Assist, evoluzione del Travel Assist. Il sistema utilizza dati online e gestisce dinamica longitudinale e trasversale assistita. La novità è il riconoscimento dei semafori. Entro i limiti del sistema, se viene rilevato un semaforo rosso, la vettura frena automaticamente fino all’arresto. Di serie è presente il One Pedal Driving. Rilasciando l’acceleratore si ottiene una significativa azione frenante, con recupero di energia e guida più lineare nel traffico urbano. L’assetto è stato sviluppato per la trazione anteriore elettrica. All’anteriore c’è uno schema MacPherson, al posteriore un asse a bracci interconnessi compatto. Il nuovo sistema frenante one-box utilizza freni a disco anteriori e posteriori, con l’obiettivo di migliorare modulabilità, sensazione al pedale e recupero dell’energia.