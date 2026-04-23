Bmw Serie 7, allestimenti e motorizzazioni della nuova berlina: novità

La nuova BMW Serie 7 consolida il proprio ruolo di piattaforma multi-energia nel segmento delle berline di rappresentanza. La gamma comprende motorizzazioni mild hybrid, plug-in hybrid e completamente elettriche con la famiglia i7. Crescono contenuti tecnologici e autonomia elettrica, mentre il listino si posiziona tra circa 130.000 e oltre 190.000 euro a seconda delle versioni

BMW Serie 7 2026, dimensioni La BMW Serie 7 mantiene proporzioni da ammiraglia classica, con una lunghezza superiore ai 5,3 metri e un passo ampio che privilegia lo spazio per i passeggeri posteriori. La sezione frontale resta alta e verticale, elemento funzionale sia all’aerodinamica sia alla percezione visiva di solidità. Il linguaggio stilistico evolve senza rotture. Il doppio rene conferma dimensioni importanti ma con superfici più pulite. I gruppi ottici sono sdoppiati, con luci diurne sottili nella parte superiore e proiettori principali integrati più in basso. La fiancata è caratterizzata da superfici tese e da una linea di cintura alta, mentre il posteriore lavora su uno sviluppo orizzontale con gruppi ottici sottili a tutta larghezza.

Interni BMW Serie 7. Schermi e dotazioni L’abitacolo della BMW Serie 7 è costruito attorno a un’impostazione fortemente digitale. Il sistema BMW Curved Display integra un quadro strumenti da 12,3 pollici e un display centrale da 14,9 pollici, uniti in un’unica superficie curva orientata verso il conducente. La gestione delle funzioni è affidata al sistema operativo BMW di ultima generazione, con comandi touch, vocali e controller iDrive. L’interfaccia è progettata per ridurre i passaggi operativi e migliorare la leggibilità delle informazioni. Per i passeggeri posteriori, il riferimento è il BMW Theatre Screen da 31,3 pollici con risoluzione 8K, integrato nel tetto e abbinato a un impianto audio ad alta fedeltà. È un elemento che trasforma la zona posteriore in un ambiente dedicato all’intrattenimento. Le dotazioni comprendono sedili anteriori e posteriori con regolazioni elettriche estese, funzione massaggio e climatizzazione multizona. Il pacchetto Executive Lounge consente una configurazione dei sedili posteriori con inclinazione fino a 42,5 gradi e supporto poggiapiedi. L’insieme è completato da illuminazione ambientale personalizzabile, tetto panoramico in vetro e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Motorizzazioni BMW Serie 7. Gamma completa La gamma si articola su tre livelli; le versioni mild hybrid utilizzano motori sei cilindri in linea con sistema a 48 volt. Le plug-in hybrid combinano lo stesso schema termico con unità elettrica integrata. La gamma elettrica i7 chiude l’offerta. Partendo dalle versioni elettriche, troviamo la i7 50 xDrive: powertrain dual motor da 335 kW (455 CV) complessivi, 660 Nm di coppia. Batteria da 112,5 kWh netti, autonomia da 590 a 708 km. Ricarica in corrente continua fino a 250 kW, dal 10 all’80% in 29 minuti. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, velocità massima di 210 km/h. La i7 60 xDrive vede la presenza del powertrain dual motor da 400 kW (544 CV) complessivi, 745 Nm di coppia. Batteria da 112,5 kWh netti, autonomia da 590 a 707 km. Ricarica in corrente continua fino a 250 kW, dal 10 all’80% in 29 minuti. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, velocità massima di 240 km/h. Lai7 M60 xDrive aumenta la potenza grazie al powertrain dual motor da 500 kW (680 CV) complessivi, 1.015 Nm di coppia. Batteria da 112,5 kWh netti, autonomia da 560 a 650 km. Ricarica in corrente continua fino a 250 kW, dal 10 all’80% in 29 minuti. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, velocità massima di 250 km/h. Passando alle termiche, l’offerta si apre con la 740 xDrive spinta dal sei cilindri in linea 3.0 litri da 294 kW (400 CV) con sistema mild hybrid a 48 V, 580 Nm di coppia, 0-100 km/h in 5,1 secondi, velocità massima 250 km/h. La740d xDrive monta sei cilindri in linea 3.0 litri da 230 kW (313 CV) con sistema mild hybrid a 48 V, 670 Nm di coppia, 0-100 km/h in 5,7 secondi, velocità massima 250 km/h. Passando alle plug-in, la 750e xDrive monta l’ibrido plug-in sei cilindri in linea 3.0 litri, potenza combinata 360 kW (489 CV) e 700 Nm di coppia. Autonomia elettrica da 70 a 82 km. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, velocità massima 250 km/h con limite di 140 km/h in modalità elettrica. A chiudere la gamma la M760e xDrive, con powertrain ibrido plug-in sei cilindri in linea 3.0 litri, potenza combinata 450 kW (612 CV) e 800 Nm di coppia. Autonomia elettrica da 69 a 80 km. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi, velocità massima 250 km/h con limite di 140 km/h in modalità elettrica.