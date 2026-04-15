Volkswagen ID.3 Neo, caratteristiche, interni e autonomia

L'elettrica di Wolfsburg evolve in profondità con il restyling di metà carriera. Nuovo linguaggio stilistico, abitacolo completamente ripensato e powertrain aggiornato segnano un cambio di passo concreto. La piattaforma MEB+ introduce maggiore efficienza e autonomie fino a 630 chilometri nel ciclo WLTP stimato

Restyling di metà carriera per la Volkswagen ID.3 Neo. La casa di Wolfsburg interviene in modo mirato sul frontale, ora organizzato su tre livelli orizzontali che restituiscono maggiore pulizia visiva e un’impronta più tecnica. Il gruppo ottico a Led si assottiglia e si collega tramite una fascia trasversale in vetro, elemento distintivo della nuova identità elettrica del marchio. L’illuminazione può estendersi anche al logo centrale. Le prese d’aria, ora più estese lateralmente, integrano il radar dei sistemi di assistenza e migliorano la gestione termica del powertrain. Scompare il contrasto cromatico del tetto nero, sostituito da superfici in tinta carrozzeria che allungano visivamente la silhouette. Il risultato è un corpo vettura più coerente con i codici tradizionali del marchio, meno sperimentale e più vicino al gusto europeo. Le dimensioni restano invariate, con una lunghezza di 4.287 millimetri e un passo di 2.764 millimetri. Numeri che confermano l’impostazione da compatta di segmento C, con un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 385 litri, espandibile fino a 1.267 litri abbattendo gli schienali posteriori.

Interni Volkswagen ID.3 Neo L’intervento più significativo riguarda l’abitacolo. Volkswagen abbandona l’approccio minimalista spinto della prima fase ID per tornare a una maggiore fisicità dei comandi. La plancia è completamente nuova, con una disposizione orizzontale più razionale e materiali di qualità superiore sia al tatto sia alla vista. Il volante multifunzione introduce tasti fisici, soluzione richiesta esplicitamente dalla clientela. Anche la consolle centrale integra comandi tradizionali per il climatizzatore, separati dal sistema infotainment. Il Digital Cockpit da 10,25 pollici cresce nelle dimensioni e nella risoluzione, offrendo diverse configurazioni grafiche, inclusa la visualizzazione della navigazione. Al centro della plancia trova posto il nuovo sistema infotainment Innovision, completamente riprogettato, con schermo fino a 12,9 pollici e architettura software aggiornata.Il pacchetto servizi digitali VW Connect viene incluso per dieci anni e integra funzioni avanzate come assistente vocale evoluto, servizi di navigazione e gestione remota del veicolo. L’impressione complessiva è quella di un salto generazionale più che di un semplice aggiornamento di metà ciclo. Approfondimento Volkswagen ID.Buzz AD, van elettrico senza conducente

Motorizzazioni Volkswagen ID.3 Neo La base tecnica evolve con l’introduzione della piattaforma MEB+ a trazione posteriore. Una scelta che mantiene l’impostazione originaria della ID.3 ma introduce componenti più efficienti, a partire dal nuovo motore APP350. Si tratta di un’unità sincrona a magneti permanenti con disposizione assiale parallela, capace di erogare fino a 170 kW nella configurazione più potente. Rispetto al precedente APP310 migliora l’efficienza complessiva, riducendo i consumi energetici a parità di batteria. La gamma prevede tre livelli di potenza, da 125 kW a 170 kW, con una futura variante sportiva equipaggiata con motore APP550. L’architettura resta quindi modulare e scalabile, coerente con la strategia industriale del gruppo. Il sistema introduce nuove funzioni come il One Pedal Driving e la capacità Vehicle-to-Load, che consente di utilizzare l’auto come fonte di energia per dispositivi esterni

Autonomia Volkswagen ID.3 Neo, fino a 630 km e ricarica più rapida Il miglioramento dell’efficienza si riflette direttamente sull’autonomia. La ID.3 Neo sarà disponibile con tre tagli di batteria da 50, 58 e 79 kWh netti. Le percorrenze dichiarate nel ciclo WLTP stimato sono rispettivamente di circa 417, 494 e fino a 630 chilometri. Quest’ultimo valore rappresenta un salto rilevante nel segmento delle compatte elettriche e avvicina il modello a standard tipici di categorie superiori. Il merito è da attribuire sia alla nuova unità di trazione sia all’ottimizzazione della gestione energetica. Sul fronte della ricarica, le versioni con batterie da 50 e 58 kWh supportano potenze fino a 105 kW in corrente continua, mentre la variante da 79 kWh raggiunge i 183 kW. In condizioni ideali, il passaggio dal 10 all’80 per cento avviene in meno di trenta minuti.