Cambio gomme estive 2026, quando farlo? Scadenza e sanzioni

Sanzioni mancato cambio gomme invernali estive

Le sanzioni sono definite dall’articolo 78 del Codice della Strada, relativo alle modifiche delle caratteristiche costruttive del veicolo. Chi circola con pneumatici non conformi, quindi con indice di velocità inferiore rispetto a quanto previsto a libretto dopo il periodo di tolleranza, è soggetto a una sanzione amministrativa da 430 a 1.731 euro. A questa si aggiunge il ritiro immediato della carta di circolazione e l’obbligo di revisione straordinaria del veicolo. Fino all’esito positivo della verifica, il mezzo non può circolare.Nel caso in cui la violazione venga contestata in ambito urbano, gli importi saranno nella fascia minima. Su strade extraurbane e autostrade, dove i controlli sono più stringenti, l’importo tende a salire verso la fascia alta. Esiste poi un secondo livello sanzionatorio che riguarda la circolazione con pneumatici non adeguati alle ordinanze locali. In questo caso la sanzione varia indicativamente da 87 a 344 euro, senza ritiro del libretto ma con possibile obbligo di adeguamento immediato. Non è prevista decurtazione di punti patente per la sola non conformità degli pneumatici, ma il fermo del veicolo può essere disposto fino alla regolarizzazione.