Cambio gomme estive 2026, quando farlo? Scadenza e sanzioni

Il calendario resta fissato tra metà aprile e metà maggio. Dal 16 maggio scattano le sanzioni per chi circola con pneumatici non conformi. Le multe variano in funzione del contesto stradale e possono arrivare al ritiro della carta di circolazione
Scadenza cambio gomme estive 2026
Il 15 aprile 2026 chiude la stagione dell’obbligo invernale, ma non impone un cambio immediato. La normativa prevede una finestra di tolleranza fino al 15 maggio, pensata per distribuire la domanda sulla rete di assistenza. Dal 16 maggio il sistema entra in regime ordinario. Non tutte le vetture sono obbligate al cambio tra pneumatici invernali ed estivi. Se si circola con pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione, la sostituzione diventa obbligatoria entro il 15 maggio.
Sanzioni mancato cambio gomme invernali estive
Le sanzioni sono definite dall’articolo 78 del Codice della Strada, relativo alle modifiche delle caratteristiche costruttive del veicolo. Chi circola con pneumatici non conformi, quindi con indice di velocità inferiore rispetto a quanto previsto a libretto dopo il periodo di tolleranza, è soggetto a una sanzione amministrativa da 430 a 1.731 euro. A questa si aggiunge il ritiro immediato della carta di circolazione e l’obbligo di revisione straordinaria del veicolo. Fino all’esito positivo della verifica, il mezzo non può circolare.Nel caso in cui la violazione venga contestata in ambito urbano, gli importi saranno nella fascia minima. Su strade extraurbane e autostrade, dove i controlli sono più stringenti, l’importo tende a salire verso la fascia alta. Esiste poi un secondo livello sanzionatorio che riguarda la circolazione con pneumatici non adeguati alle ordinanze locali. In questo caso la sanzione varia indicativamente da 87 a 344 euro, senza ritiro del libretto ma con possibile obbligo di adeguamento immediato. Non è prevista decurtazione di punti patente per la sola non conformità degli pneumatici, ma il fermo del veicolo può essere disposto fino alla regolarizzazione.