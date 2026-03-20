Un pendolare italiano trascorre nell’arco dell’anno 8 giorni, 16 ore e 48 minuti in auto per gli spostamenti casa lavoro o casa scuola. La ricerca è stata realizzata da Autotrader su 15 mercati e si basa su interviste raccolte nel dicembre 2025 tramite la piattaforma Prolific. Il calcolo incrocia il tempo di guida dichiarato ogni giorno con frequenza degli spostamenti, giorni festivi e dotazione di ferie nei diversi Paesi. Rispetto alla media globale, fissata a 8 giorni, 5 ore e 53 minuti, l’Italia presenta quasi 11 ore in più l’anno. Il Grande Raccordo Anulare romano e le tangenziali milanesi rappresentano due esempi tipici di saturazione ripetuta, con tempi di percorrenza che si allungano lungo tutta la settimana lavorativa. Ben l’88% degli intervistati considera il traffico come maggiore fonte di stress nel tragitto casa-lavoro. L’84% degli automobilisti italiani individua in musica, podcast e audiolibri l’elemento che rende più sopportabile il tragitto.

Classifica dei pendolari, Italia settima su 15 Paesi

Nel confronto internazionale l’Italia è al settimo posto. Davanti ci sono Sudafrica con 10 giorni, 4 ore e 48 minuti, India con 10 giorni e 1 ora e Irlanda con 9 giorni, 14 ore e 10 minuti. Seguono Grecia, Polonia e Paesi Bassi. Subito dietro l’Italia c’è la Nuova Zelanda con 8 giorni, 16 ore e 34 minuti. Più in basso Germania, Canada, Australia, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Spagna, che chiude a 6 giorni, 18 ore e 43 minuti. Il risultato suggerisce che il problema in Italia non è soltanto il numero di auto in circolazione, ma l’efficienza complessiva del sistema di accesso urbano, soprattutto nei nodi dove si concentrano lavoro, servizi e traffico di attraversamento.