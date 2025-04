1000 Miglia Experience Italy, dal 10 al 13 aprile da Sorrento a Bari

La Tappa 2 , dopo un passaggio nel parco della Murgia, condurrà gli equipaggi ad Alberobello, il paese dei trulli. Dopo la sosta per il pranzo, i partecipanti raggiungeranno Castel del Monte, capolavoro unico dell’architettura medievale patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1996, noto per la sua peculiare forma ottagonale.

La Tappa 1 , che prenderà il via da Sorrento, proseguirà lungo la Costiera Amalfitana, uno dei tratti di costa più celebri e scenografici d’Italia, per raggiungere Matera. Qui, i partecipanti godranno di un tour esclusivo alla scoperta delle meraviglie della città e avranno la possibilità di pernottare tra i caratteristici sassi, patrimonio mondiale dell’umanità.

Experience anche in Cina

Dal 21 al 30 Novembre inoltre si svolgerà la 1000 Miglia Experience China 2025, seconda edizione della manifestazione organizzata dalla Federation Classic Car China su licenza ufficiale di 1000 Miglia.

Nove giorni totali: i primi tre saranno dedicati all’esposizione delle vetture, affiancata da attività collaterali come l’organizzazione di talk e di esperienze interattive. Una giornata di prove e poi mercoledì 25 novembre la gara che, in 5 tappe, condurrà gli equipaggi su un tracciato di 1200 chilometri lungo i quali toccheranno 10 città della provincia di Guangdong, nella Cina Meridionale.

Guangzhou ospiterà, come l’anno passato, la partenza e l’arrivo della corsa; Qingyuan, Kaiping e Shenzhen le città di tappa. Le vetture in gara verranno divise in 4 Classi, a partire dagli esemplari elegibili per la 1000 Miglia fino a quelli prodotti fino al 2004.