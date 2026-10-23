Catalizzatore dell'auto: a cosa serve, come funziona e quando non va

Il catalizzatore riduce le emissioni inquinanti prodotte dal motore, ma con il tempo può perdere efficienza o ostruirsi. Dalla spia motore alla perdita di potenza, ecco come riconoscere un guasto, quando è possibile intervenire con una pulizia e quanto costa sostituirlo

Una perdita di potenza improvvisa, consumi di carburante in aumento oppure la spia motore che rimane accesa. Sono alcuni dei sintomi che possono indicare un problema al catalizzatore dell'auto, componente fondamentale del sistema di scarico e spesso trascurato fino alla comparsa di un guasto. Presente sulle automobili a benzina e, con caratteristiche differenti, anche su quelle diesel, ha il compito di ridurre le sostanze inquinanti prodotte dalla combustione. Non richiede una sostituzione periodica come altri componenti, ma può deteriorarsi a causa di problemi al motore, temperature eccessive o depositi che ostacolano il passaggio dei gas di scarico. Prima di sostituirlo, però, è importante individuare l'origine del malfunzionamento, perché gli stessi sintomi possono dipendere da altri componenti.

Cos'è il catalizzatore dell'auto e a cosa serve

Il catalizzatore è un dispositivo installato lungo l'impianto di scarico che permette di ridurre le emissioni nocive del motore. Sulle automobili moderne è generalmente collocato vicino al propulsore, in modo da raggiungere rapidamente la temperatura necessaria al suo funzionamento. All'interno si trova una struttura in ceramica o metallo, attraversata da numerosi piccoli canali disposti a nido d'ape. Le superfici sono rivestite con materiali che contengono metalli preziosi, principalmente platino, palladio e rodio, capaci di favorire le reazioni chimiche che trasformano alcune sostanze inquinanti. Nei motori a benzina viene generalmente utilizzato un catalizzatore a tre vie, progettato per intervenire su tre categorie di sostanze. Il monossido di carbonio viene trasformato in anidride carbonica, gli idrocarburi incombusti vengono ossidati producendo anidride carbonica e acqua, mentre gli ossidi di azoto vengono ridotti principalmente ad azoto. Il catalizzatore non elimina quindi tutte le emissioni del motore, ma riduce la quantità di alcune delle sostanze più dannose presenti nei gas di scarico.

Come funziona il catalizzatore e quale ruolo ha la sonda lambda

Per lavorare correttamente, il catalizzatore deve raggiungere una temperatura di alcune centinaia di gradi. È uno dei motivi per cui i costruttori tendono a posizionarlo vicino al motore, limitando il tempo necessario per entrare in funzione dopo l'avviamento.

Nei motori a benzina il suo rendimento dipende anche dalla corretta composizione della miscela aria-carburante. Per questo viene utilizzata la sonda lambda, un sensore che misura la quantità di ossigeno presente nei gas di scarico e trasmette le informazioni alla centralina elettronica. Quest'ultima regola l'iniezione di carburante per mantenere il rapporto aria-benzina vicino al valore stechiometrico, pari a circa 14,7 parti di aria per una di carburante.

Molte automobili dispongono di una seconda sonda lambda, posizionata dopo il catalizzatore. Confrontando i segnali dei due sensori, la centralina può verificare se il dispositivo sta lavorando correttamente e segnalare un'eventuale perdita di efficienza.

Sui motori diesel il trattamento dei gas di scarico è più articolato. Al catalizzatore di ossidazione, indicato con la sigla DOC, si affiancano generalmente il filtro antiparticolato DPF e, su numerosi modelli, un sistema SCR che utilizza AdBlue per ridurre gli ossidi di azoto. Catalizzatore e filtro antiparticolato svolgono funzioni differenti, anche quando sono integrati nello stesso gruppo.