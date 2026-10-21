Auto e Moto d'Epoca, al via oggi la fiera a Bologna: il programma

L’evento dedicato alle vetture e alle moto classiche torna a Bologna con una nuova edizione ricca di novità. La manifestazione si terrà nei padiglioni della Fiera, dal 22 al 25 ottobre, confermata la presenza di case auto, club e musei

La passione per le due ma soprattutto le quattro ruote classiche torna a battere nella Motor Valley. Dal 22 al 25 ottobre torna Auto e Moto d’Epoca, nuova edizione dell’evento dedicato al motorismo storico. I padiglioni di BolognaFiere accoglieranno una manifestazione che punta ad essere sempre più internazionale, con visitatori attesi da oltre 40 paesi per confermarsi punto di riferimento per collezionisti, dealer ma anche case automobilistiche, club, musei e operatori professionali.

Viaggio nel mondo del WEC

L’edizione 2026 di Auto e Moto d’Epoca si articolerà su 235.000 metri quadrati espositivi, distribuiti su 14 padiglioni con oltre 5.000 veicoli presenti. Tra le novità, Icons of Speed, una mostra dedicata al mondo delle competizioni endurance con il percorso espositivo che ripercorrerà l’evoluzione tecnica e sportiva di questa competizione, dalla 24 Ore di Le Mans alle sfide al Nurburgring e a Daytona, fino al moderno WEC. Le vetture che hanno trasformato questa disciplina saranno rappresentate anche da 12 esemplari presenti nel padiglione di ingresso di via Costituzione mentre altri esemplari saranno all’interno.

Leggende motorsport esposte

Tra le vetture già confermate figurano autentiche icone del motorsport come la Bentley EXP Speed 8 (3° alla 24h Le Mans 2001), la Sauber C9 (che vinse il World Sportscar Championship nel 1989 e conquistò anche nello stesso anno la 24 Ore di Le Mans) e la Porsche 956 Rothmans, protagonista dell’era Gruppo C e una delle vetture più rappresentative della storia dell’endurance, tutte provenienti dal Nationales Automuseum - The Loh Collection; la Lancia LC2, il prototipo italiano sviluppato per competere ai massimi livelli nel Campionato Mondiale Endurance degli anni Ottanta; la Maserati MC12 Corsa, la rarissima Bugatti EB110 Le Mans, realizzata per affrontare la grande sfida francese, costruita in un unico esemplare.

I marchi presenti

Tra le case automobilistiche presenti non mancherà Mercedes, così come il Gruppo Stellantis con Alfa Romeo. Presenti anche il padiglione Motor Valley, dedicato alle eccellenze motoristiche dell’Emilia-Romagna e l’ACI con l’ASI Village. Tra le due ruote ci sarà Honda Classic mentre debutta Prestige Bikes, un’area che raccoglie moto da collezione private, all’interno del padiglione 31. Torna anche l’Italian Motorcycle Championship e il Custom Bike Show.

Alcune novità

Gli eventi dedicati prevedono l'European Corvette Day – Italy, organizzato in collaborazione con il National Corvette Museum del Kentucky e con il CNO American Motors Club. Il 25 ottobre il Salone ospiterà uno dei più importanti raduni europei dedicati alla Corvette, aperto a tutte le generazioni della sportiva americana, dalla prima C1 del 1953 alle più recenti C8. Per la prima volta sarà inoltre presente a Bologna lo stand ufficiale del National Corvette Museum. Tra le altre novità, debutta la prestigiosa Galleria Aaldering, mentre hanno già confermato la loro presenza importanti operatori internazionali come Metropole e OldtimerFarm, a testimonianza del crescente interesse del mercato europeo verso la manifestazione. Il percorso di internazionalizzazione si rafforza inoltre grazie alla partnership con InterClassics Brussels, che porterà a Bologna uno spazio dedicato agli espositori della manifestazione belga.

Prezzo e orari

Auto e Moto d’Epoca 2026 sarà sempre suddivisa in 4 percorsi tematici: Commercianti e Restauratori Auto, Percorso Moto, Percorso tra cultura e passione e infine Percorso ricambi, modellismo e automobilia. L’edizione 2026 aprirà i battenti giovedì 22 ottobre, dalle 9 alle 18 con la giornata di anteprima al prezzo di 58 euro. Il costo del biglietto per i giorni seguenti sarà di 35 euro per venerdì, con orari 9-19 e di 27 euro per sabato o domenica, con orari rispettivamente 9-19 e 9-18. Disponibili anche abbonamenti su più giorni, con prezzi dedicati. Il biglietto ridotto da 22 euro è per ragazzi da 13 a 17 anni, disabili con invalidità inferiore all’80% mentre è gratuito per disabilità superiori all’80% o bambini fino a 12 anni.