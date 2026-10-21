In Germania i tre richiami complessivi riguardano circa 10.000 veicoli. Interessati principalmente i modelli ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzz, oltre alla Cupra Born. I controlli interni di qualità hanno evidenziato che alcune celle delle batterie ad alta tensione di determinati veicoli non soddisfacevano i requisiti di qualità

Volkswagen richiama quasi 72.700 auto elettriche in tutto il mondo per problemi alle batterie. Il richiamo riguarda principalmente i modelli Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzz, oltre alla Cupra Born.

Batterie con celle difettose

Come emerge dai dati dell'Ufficio federale tedesco per la motorizzazione (KBA), i.n Germania i tre richiami complessivi riguardano circa 10.000 veicoli, Già dalla scorsa settimana era noto che la casa automobilistica tedesca stesse preparando un richiamo a causa di batterie difettose. Secondo quanto dichiarato dal gruppo, i controlli interni di qualità avevano evidenziato che alcune celle delle batterie ad alta tensione di determinati veicoli non soddisfacevano i requisiti di qualità.