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Volkswagen richiama oltre 70 mila auto elettriche nel mondo per batterie difettose

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In Germania i tre richiami complessivi riguardano circa 10.000 veicoli. Interessati principalmente i modelli ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzz, oltre alla Cupra Born. I controlli interni di qualità hanno evidenziato che alcune celle delle batterie ad alta tensione di determinati veicoli non soddisfacevano i requisiti di qualità

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Volkswagen richiama quasi 72.700 auto elettriche in tutto il mondo per problemi alle batterie. Il richiamo riguarda principalmente i modelli Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzz, oltre alla Cupra Born.

Batterie con celle difettose

Come emerge dai dati dell'Ufficio federale tedesco per la motorizzazione (KBA), i.n Germania i tre richiami complessivi riguardano circa 10.000 veicoli,  Già dalla scorsa settimana era noto che la casa automobilistica tedesca stesse preparando un richiamo a causa di batterie difettose. Secondo quanto dichiarato dal gruppo, i controlli interni di qualità avevano evidenziato che alcune celle delle batterie ad alta tensione di determinati veicoli non soddisfacevano i requisiti di qualità. 

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