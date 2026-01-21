Le auto usate più richieste in Italia nel 2025: modelli e classifica

Secondo un report pubblicato da CarVertical la Volkswagen Golf è in cima alla classifica delle auto più cercate in Italia nel 2025. Sul podio anche Audi A3 e Mercedes Classe A

La Volkswagen Golf è l'auto usata più cercata nel 2025. A rivelarlo è un report di CarVertical, secondo cui la Golf risulta essere in cima alla classifica con il il 3,9% di tutti i controlli effettuati sulla piattaforma.

La classifica

Subito dietro la Golf l’Audi A3 (3,1%), la Mercedes-Benz Classe A (2,2%), l’Alfa Romeo Stelvio (2,1%), la Fiat 500 (2,1%), che aveva guidato la classifica negli scorsi 48 mesi, la Fiat Panda (1,8%), l’Alfa Romeo Giulietta (1,8%), la Range Rover (1,8%), la Fiat 500X (1,7%) e infine l’Audi Q3 (1,6%).

L'indagine

L'indagine di CarVertical sul mercato dell'usato sottolinea come il controllo della storia di un veicolo risulti essenziale per evitare costi imprevisti. E non sempre la popolarità tra gli utenti è sinonimo di assenza di problematiche tecniche o manutenzioni impreviste da effettuare. Nello stesso report infatti Golf risulta anche la vettura con il maggior numero di danni segnalati nel 2025 e rilevati durante i controlli con il 17,5%, seguita da Audi A3 (14,3%) e Fiat 500 (12,3%).

Altra tematica messa in luce dall'indagine sono le frodi sul chilometraggio delle auto usate. Il modello maggiormente interessato è l’Alfa Romeo Stelvio (3,8%). Seguono la Range Rover (3,2%) e l’Audi A3 (3,1%). Mentre la Fiat Panda registra il maggior numero medio di chilometri manomessi: 78.078 km.