Cambio automatico, come funziona e quali sono i vantaggi

Molte auto, specialmente quelle prodotte negli ultimi anni, hanno il cambio automatico. Le marce vengono cambiate automaticamente al salire o scendere dei giri del motore e non c'è il pedale della frizione

Gran parte della auto più moderne sono dotate (o possono esserlo) di cambio automatico. Ma in cosa consiste e come funziona? È un meccanismo che, di fatto, seleziona le marce in autonomia, senza l'intervento del guidatore. Chi è alla guida non usa quindi la frizione (nelle auto a cambio automatico non c'è questo pedale), ma solo acceleratore e freno, entrambi con il piede destro.

Come funziona

Solitamente è comunque presente nelle auto una leva o un selettore (che può essere nel tunnel centrale o al volante, in diverse forme). Sul selettore sono indicate diverse posizioni contrassegnate da alcune lettere:

P (Parcheggio): blocca le ruote e si usa per parcheggiare.

R (Retromarcia)

N (Neutral): corrisponde al folle

D (Drive): Permette la marcia normale in avanti; il cambio gestisce automaticamente le marce in base alla velocità e all'accelerazione.

Ci sono poi anche altre modalità aggiuntive come la S (Sport) per una guida più reattiva o la M (Manual) per cambiare marcia manualmente o B (Brake mode, specie sulle auto elettriche) che indica la modalità in cui il rilascio dell'acceleratore frena automaticamente l'auto rigenerando la batteria.

Il sistema del cambio automatico funziona con un convertitore di coppia, che trasmette la potenza dal motore al cambio, o, nel caso dei cambi CVT, un sistema a pulegge e cinghia per variare il rapporto di trasmissione in modo fluido e continuo.

Vantaggi

I principali vantaggi includono un maggiore comfort di guida, soprattutto in città e nel traffico, grazie all'assenza del pedale della frizione e alla guida più fluida, e una maggiore semplicità di utilizzo, ideale per neopatentati o per chi preferisce una guida meno impegnativa. È più facile da usare, poiché non richiede la coordinazione manuale e a pedale necessaria per il cambio manuale. Facilita le partenze in pendenza, eliminando il rischio di far spegnere il motore o di commettere errori con la frizione. Aiuta anche a mantenere il motore nel range di giri più efficiente riducendo i consumi rispetto a un cambio manuale gestito in modo non ottimale.