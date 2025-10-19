"Sono troppo poche" è il principe dei luoghi comuni, monito per chiunque si azzardi ad avventurarsi nell'elettrico. Ma è davvero così? Per il consumo attuale, no. In Italia c'è un punto di ricarica pubblico ogni 4,8 auto EV circolanti. Tre volte i distributori di benzina. Aprite un'app qualsiasi con la mappa dei charging point e scoprirete un formicaio di rifornimenti elettrici, compresi il sud e le isole. Quindi allora bastano? Niente affatto, se in prospettiva i mezzi a batteria decolleranno