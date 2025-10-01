Milano, da oggi nuove regole per l'ingresso in Area C e Area B

Introduzione
Sono scattate le nuove regole per la mobilità a Milano, in vigore da oggi 1 ottobre, che riguardano Area B e Area C del capoluogo lombardo. Modifiche alla zona a traffico limitato della città con l'obiettivo di diventare sempre più a misura di pedoni. Le nuove norme per l’accesso in Area B e Area C prevedono il divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III.
Rimandato invece al 1° ottobre 2026 il divieto di accesso e circolazione in Area B e Area C di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. Previste anche "misure di accompagnamento", vale a dire deroghe temporanee concesse dal Comune a specifiche categorie di persone o veicoli per facilitare l'accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) durante il periodo di cambiamento. Ecco le novità
Le nuove norme
Area C, i veicoli che non possono circolare
- Dal 1° ottobre 2025 non possono più accedere e circolare nella ZTL Area C i seguenti veicoli:
TRASPORTO PERSONE (CATEGORIA M1)
- Benzina euro 3
AUTOBUS ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
- Autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III
Per quanto riguarda invece Area C, non è prevista nessuna misura di accompagnamento e i veicoli in divieto che dovessero entrare saranno soggetti a sanzionamento.
Area B e misura di accompagnamento
In Area B per i veicoli a benzina Euro 3, come successo negli anni precedenti per gli altri mezzi in divieto, entreranno in vigore le misure di accompagnamento previste per il primo anno.
Potranno usufruire del servizio Move-In per l’accesso in Area B che prevede la possibilità di circolare liberamente, fino a un tetto massimo di 1.500 km/anno. Da tenere presente che la misurazione dei chilometri non tiene conto degli orari e delle giornate in cui Area B non è attiva: la percorrenza viene conteggiata nell'arco dell'intera settimana (inclusi sabato, domenica e festivi) e delle 24 ore. L’adesione al servizio MoVe-In ha una durata di dodici mesi a partire dalla data di attivazione e deve essere rinnovato di anno in anno.
Area B, ingressi in deroga
In alternativa, i veicoli a benzina Euro 3 avranno diritto per il primo anno a 50 ingressi in deroga, se i proprietari risultano residenti a Milano, o 25 ingressi in deroga, se residenti fuori Milano. Sempre per il primo anno non sarà obbligatoria la registrazione alla sezione Area B sul portale del Comune, anche se è consigliata perché permette al proprietario di verificare gli ingressi già effettuati.
L'Area B dal 2026
A partire dal secondo anno, invece, quindi dal 1° ottobre 2026, i veicoli a benzina Euro 3 dei residenti avranno diritto a 25 giornate di accesso e circolazione in Area B, mentre per i non residenti le giornate scendono a 5, previa registrazione sul sito del Comune di Milano (questo il link) attivando per la prima volta la funzionalità «rilevazione automatica giornate deroga» sul servizio on line Area B e poi automaticamente il sistema conteggerà gli ingressi.
Quest’ultima norma rimane in vigore anche per tutti i veicoli già in divieto, come la possibilità di aderire al Move-In.
Rinviate le misure sulle moto
Rimandato invece al 1° ottobre 2026 il divieto di accesso e circolazione in Area B e Area C di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2.