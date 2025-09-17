Tesla Model Y, maniglie delle portiere sotto indagine negli Usa

I media locali riportano alcuni malfunzionamenti, dopo segnalazioni da proprietari che non erano in grado di entrare nei loro veicoli. La National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti ha avviato un'indagine

La National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti ha avviato un'indagine sulle denunce secondo cui le maniglie delle portiere dei Suv Model Y di Tesla potrebbero diventare inutilizzabili in determinate condizioni, secondo quanto riportato dai media locali.

Alcuni proprietari hanno segnalato che non erano in grado di entrare nei loro veicoli. Nello scenario più comune, i genitori hanno riferito di essere rimasti chiusi fuori dopo essere scesi dall'auto, impossibilitati ad aprire le portiere posteriori per recuperare i propri figli. In quattro dei nove casi, i proprietari hanno rotto un finestrino per riaprire, secondo quanto riferisce l'Office of Defects Investigation (Odi) dell'agenzia.

L'indagine

Un'indagine preliminare ha rilevato che il problema può verificarsi se le serrature elettroniche delle portiere non ricevono una tensione sufficiente dal sistema di batterie del veicolo. L'Odi ha osservato che nessuno dei rapporti indicava la visualizzazione di avvisi di batteria scarica. Il rapporto affermava che i veicoli Tesla sono dotati di dispositivi di sblocco manuale delle portiere all'interno, sebbene questi possano essere difficili da raggiungere per i bambini e alcuni proprietari non ne siano a conoscenza. Secondo i manuali d'uso Tesla, il ripristino dell'alimentazione delle serrature elettroniche richiede un processo in più fasi che utilizza una fonte di alimentazione esterna.