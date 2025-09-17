Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Tesla Model Y, maniglie delle portiere sotto indagine negli Usa

Motori

I media locali riportano alcuni malfunzionamenti, dopo segnalazioni da proprietari che non erano in grado di entrare nei loro veicoli. La National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti ha avviato un'indagine

La National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti ha avviato un'indagine sulle denunce secondo cui le maniglie delle portiere dei Suv Model Y di Tesla potrebbero diventare inutilizzabili in determinate condizioni, secondo quanto riportato dai media locali.

Alcuni proprietari hanno segnalato che non erano in grado di entrare nei loro veicoli. Nello scenario più comune, i genitori hanno riferito di essere rimasti chiusi fuori dopo essere scesi dall'auto, impossibilitati ad aprire le portiere posteriori per recuperare i propri figli. In quattro dei nove casi, i proprietari hanno rotto un finestrino per riaprire, secondo quanto riferisce l'Office of Defects Investigation (Odi) dell'agenzia.

L'indagine

Un'indagine preliminare ha rilevato che il problema può verificarsi se le serrature elettroniche delle portiere non ricevono una tensione sufficiente dal sistema di batterie del veicolo. L'Odi ha osservato che nessuno dei rapporti indicava la visualizzazione di avvisi di batteria scarica. Il rapporto affermava che i veicoli Tesla sono dotati di dispositivi di sblocco manuale delle portiere all'interno, sebbene questi possano essere difficili da raggiungere per i bambini e alcuni proprietari non ne siano a conoscenza. Secondo i manuali d'uso Tesla, il ripristino dell'alimentazione delle serrature elettroniche richiede un processo in più fasi che utilizza una fonte di alimentazione esterna.

Motori: ultime notizie

Tesla Model Y, maniglie delle portiere sotto indagine negli Usa

Motori

I media locali riportano alcuni malfunzionamenti, dopo segnalazioni da proprietari che non erano...

Drive Club, le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24

Drive Club, la rubrica sui motori

L'approfondimento sul mondo dell'automotive va in onda il sabato alle 15:30 su Sky TG24, in...

Benzina nel motore diesel per errore, cosa fare per evitare danni

Motori

E' uno degli errori più comuni che possono verificarsi durante il rifornimento di un mezzo,...

Car sharing elettrico, il nuovo progetto di Luiss, Acea e Renault

Motori

Si tratta del primo progetto pilota europeo in ambito universitario di fornitura di servizi di...

Incentivi auto elettriche, dal 15 ottobre attiva piattaforma Sogei

Motori

La data da cerchiare sul calendario è quella del 15 ottobre, quando partirà la piattaforma...

I più letti