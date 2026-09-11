Vertice BRICS, i leader posano per la foto di gruppo

Il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa hanno posato a Nuova Delhi per la foto di gruppo con i partecipanti del BRICS Business Forum. L'evento anticipa il summit ufficiale del gruppo in programma nel fine settimana. Vladimir Putin ha pronunciato un discorso ufficiale nel corso della sessione inaugurale dei lavori.