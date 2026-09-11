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New York, statua dedicata a Charlie Kirk a Times Square

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A New York una statua a grandezza naturale dell'attivista politico Charlie Kirk è stata svelata a Times Square a un anno dalla sua uccisione alla Utah Valley University. L'opera è stata realizzata dall'artista Sergio Furnari. Una folla si è radunata sul posto intonando canti e sfilando per le strade con slogan commemorativi e cori dedicati a Turning Point USA.

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