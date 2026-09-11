Libano, raid israeliano: distrutta infrastruttura Hezbollah

L'esercito israeliano ha distrutto un'infrastruttura sotterranea di Hezbollah sul crinale di Ali al-Taher, nel sud del Libano, completando il consolidamento di una zona di sicurezza. L'operazione è stata confermata dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal ministro della Difesa Israel Katz. La rete sotterranea si estendeva per oltre due chilometri e conteneva armi ed esplosivi.
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