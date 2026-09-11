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Kirghizistan, atleti da tutto il mondo per i Giochi Nomadi

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Oltre 3mila atleti provenienti da più di 100 Paesi hanno partecipato ai Giochi Nomadi, competizione biennale dedicata agli sport tradizionali dei popoli nomadi. Tra loro anche diversi atleti occidentali, arrivati in Asia centrale per cimentarsi in discipline come il tiro con l'arco a cavallo e il tiro alla fune. I Giochi sono tornati quest'anno in Kirghizistan, dove si erano svolti per la prima volta nel 2014.

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