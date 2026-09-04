Ucraina, drone russo colpisce un magazzino vicino a Kiev

Un attacco con droni russi ha colpito un magazzino a Brovary, nella regione di Kiev, provocando un incendio. L'attacco arriva nel nono giorno consecutivo di raid quasi ininterrotti sulla capitale ucraina, che hanno pesantemente condizionato la vita quotidiana. Intanto restano profonde le distanze tra Mosca e Kiev sulle condizioni per mettere fine alla guerra.
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