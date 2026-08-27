Alluvione Nepal, onda di fango travolge case e ponte su fiume Trishuli

Dopo la violenta alluvione che ha devastato interi villaggi tra il Nepal e il Tibet, continuano ad arrivare video-testimonianze della furia dell'onda di fango e detriti che ha seminato morte e distruzione. Nelle immagini riprese sopra il fiume Trishuli si vede il ponte crollare sotto la forza dell'acqua, che invade le sponde facendo crollare intere case (LA DIRETTA SUL DISASTRO IN TIBET E NEPAL)
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