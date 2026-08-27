Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Alluvione Nepal, l'onda di fango travolge case e ponte sul fiume Trishuli. VIDEO

Mondo

Dopo la violenta alluvione che ha devastato interi villaggi tra il Nepal e il Tibet, continuano ad arrivare video-testimonianze della furia dell'onda di fango e detriti che ha seminato morte e distruzione. Nelle immagini riprese sopra il fiume Trishuli si vede il ponte crollare sotto la forza dell'acqua, che invade le sponde facendo crollare intere case (LA DIRETTA SUL DISASTRO IN TIBET E NEPAL)

TAG:

Prossimi video

Francia, auto sulla folla a Caen: almeno due morti

Mondo

Alluvione Nepal, onda di fango travolge case e ponte su fiume Trishuli

Mondo

Londra, e-bike per la polizia contro i furti di cellulari

Mondo

Guerra in Ucraina, Gerasimov: siamo alle porte di Sloviansk e Kramatorsk

Mondo

Tennessee, addio a Dolly Parton: fan in lutto per l'artista

Mondo

Alluvione tra Nepal e Tibet, la furia di acqua, fango e detriti

Mondo