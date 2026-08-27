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Alluvione tra Nepal e Tibet, la furia di acqua, fango e detriti travolge le case. VIDEO

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Al confine tra Nepal e Tibet una frana devastante ha distrutto interi villaggi facendo una strage. Nelle immagini si vede la furia di acqua, fango e detriti che travolgono tutto quello che incontrano (LA DIRETTA SUL DISASTRO IN TIBET E NEPAL)

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