Alluvione tra Nepal e Tibet, la furia di acqua, fango e detriti

Al confine tra Nepal e Tibet una frana devastante ha distrutto interi villaggi facendo una strage. Nelle immagini si vede la furia di acqua, fango e detriti che travolgono tutto quello che incontrano (LA DIRETTA SUL DISASTRO IN TIBET E NEPAL)
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