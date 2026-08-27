Usgs: "Frana tra Nepal e Tibet causata da crollo di un ghiacciaio"

Mentre proseguono le operazioni di soccorso nelle zone colpite, emergono i primi dettagli sulla frana che ha devastato centri abitati tra Nepal e Tibet provocando la morte di oltre 160 persone. Secondo l'Istituto geologico Usa (Usgs), la colata di acqua e detriti sarebbe stata provocata dal crollo di un ghiacciaio. Al momento 823 persone risultano irraggiungibili, tra cui 579 turisti. Il ministro Tajani ha confermato: "I due italiani coinvolti stanno bene". Gli Stati Uniti hanno intanto stanziato 500 mila dollari di aiuti per le popolazioni colpite (LA DIRETTA SUL DISASTRO IN TIBET E NEPAL)