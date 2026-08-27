Londra, e-bike per la polizia contro i furti di cellulari

La polizia di Londra ha ampliato la flotta con 20 nuove e-bike in grado di raggiungere gli 80 km/h per contrastare i furti di cellulari in strada. I mezzi permettono di inseguire i sospetti fuori strada e lungo i marciapiedi. I furti sono scesi da 68mila a 54mila in un anno, ma i casi risolti restano comunque sotto l'1%. Gli agenti definiscono le nuove bici una svolta cruciale da affiancare all'uso combinato dei droni.