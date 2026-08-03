Romania, esplosioni sul Danubio per deviare il fiume

La Marina romena ha effettuato esplosioni controllate lungo il canale Bala del Danubio per aumentare il flusso d'acqua diretto verso la centrale nucleare di Cernavodă. L'intervento punta a contrastare gli effetti del livello eccezionalmente basso del fiume, che ha ridotto la produzione di energia e costretto allo stop di un reattore. Per l'emergenza energetica il governo romeno ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per tutto il mese di agosto.
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