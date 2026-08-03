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Romania, esplosioni sul Danubio per deviare il fiume

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La Marina romena ha effettuato esplosioni controllate lungo il canale Bala del Danubio per aumentare il flusso d'acqua diretto verso la centrale nucleare di Cernavodă. L'intervento punta a contrastare gli effetti del livello eccezionalmente basso del fiume, che ha ridotto la produzione di energia e costretto allo stop di un reattore. Per l'emergenza energetica il governo romeno ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per tutto il mese di agosto.

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