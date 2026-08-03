Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendi in Grecia, cavalli in fuga a nord-ovest di Atene

Mondo

Un gruppo di cavalli è fuggito per un incendio a Kandili, a nord-ovest di Atene. Nelle immagini si vedono gli animali scappare dalle fiamme alla ricerca di un posto sicuro. Secondo quanto si apprende, nessun cavallo ha riportato ferite nella fuga dal rogo.

Prossimi video

L'oppositore di Putin Boris Nadezhdin fugge in Francia

Mondo

Cina-Russia, completata la prima funivia transfrontaliera

Mondo

Cina, doppio arcobaleno sulle montagne di Huangshan

Mondo

I titoli di Sky TG24 del 3 agosto: edizione delle 13

Mondo

Ceuta, l'offensiva della destra globale contro Sanchez

Mondo

Incendi in Grecia, cavalli in fuga a nord-ovest di Atene

Mondo