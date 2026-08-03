Incendi in Grecia, cavalli in fuga a nord-ovest di Atene

Un gruppo di cavalli è fuggito per un incendio a Kandili, a nord-ovest di Atene. Nelle immagini si vedono gli animali scappare dalle fiamme alla ricerca di un posto sicuro. Secondo quanto si apprende, nessun cavallo ha riportato ferite nella fuga dal rogo.
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