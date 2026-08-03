Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ceuta, migranti costretti a dormire sulla spiaggia

Mondo

Decine di migranti trascorrono la notte su una spiaggia di Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, dopo il massiccio afflusso di persone provenienti dal Marocco. L'area resta presidiata da polizia ed esercito mentre le autorità cercano di riportare la situazione alla normalità. Secondo il governo spagnolo, gli attraversamenti degli ultimi giorni hanno causato almeno 72 morti. Madrid ha inoltre ribadito che chi entra irregolarmente a Ceuta non può proseguire verso il resto della Spagna o dell'area Schengen.

Prossimi video

L'oppositore di Putin Boris Nadezhdin fugge in Francia

Mondo

Cina-Russia, completata la prima funivia transfrontaliera

Mondo

Cina, doppio arcobaleno sulle montagne di Huangshan

Mondo

I titoli di Sky TG24 del 3 agosto: edizione delle 13

Mondo

Ceuta, l'offensiva della destra globale contro Sanchez

Mondo

Incendi in Grecia, cavalli in fuga a nord-ovest di Atene

Mondo