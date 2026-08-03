Ceuta, migranti costretti a dormire sulla spiaggia

Decine di migranti trascorrono la notte su una spiaggia di Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, dopo il massiccio afflusso di persone provenienti dal Marocco. L'area resta presidiata da polizia ed esercito mentre le autorità cercano di riportare la situazione alla normalità. Secondo il governo spagnolo, gli attraversamenti degli ultimi giorni hanno causato almeno 72 morti. Madrid ha inoltre ribadito che chi entra irregolarmente a Ceuta non può proseguire verso il resto della Spagna o dell'area Schengen.
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