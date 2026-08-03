Cuba di nuovo al buio, collassa la rete elettrica

Cuba è ripiombata al buio dopo un nuovo collasso della rete elettrica nazionale, che ha lasciato senza corrente gran parte dell'isola. A L'Avana strade e quartieri sono rimasti senza illuminazione, mentre i residenti hanno dovuto affrontare l'ennesimo blackout. Si tratta del quarto blackout nazionale in poche settimane, in un contesto di crescente crisi energetica aggravata dalle difficoltà negli approvvigionamenti di carburante e dalle criticità della rete elettrica.
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