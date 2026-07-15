Gibilterra, rimossa la recinzione al confine con la Spagna

Un tratto della recinzione che separa Gibilterra dalla Spagna è stato rimosso durante una cerimonia alla quale hanno partecipato il premier spagnolo Pedro Sánchez e il primo ministro di Gibilterra Fabian Picardo. L'iniziativa segue la firma del trattato tra Regno Unito e Unione europea che disciplina il futuro del territorio britannico dopo la Brexit. L'accordo punta a facilitare il passaggio di persone e merci e a ridurre i tempi di attesa per i circa 15mila lavoratori che ogni giorno attraversano il confine.