Raid russo su Kiev, danni a palazzi e negozi della città

Nuovo attacco notturno russo su Kyiv. Missili e droni hanno colpito diversi quartieri della capitale ucraina, causando un grande cratere in strada e danni a edifici residenziali, negozi e infrastrutture. Soccorritori e residenti hanno lavorato tra macerie e vetri infranti per mettere in sicurezza le aree colpite. Secondo le autorità ucraine, almeno dieci persone sono rimaste ferite. Il nuovo raid si aggiunge alla serie di attacchi che nelle ultime settimane hanno colpito ripetutamente la capitale ucraina