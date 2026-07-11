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Il tifone Bavi raggiunge le isole giapponesi Ryukyu

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Le immagini satellitari mostrano il tifone Bavi mentre raggiunge le isole Ryukyu, in Giappone. La perturbazione porta venti forti e abbondanti piogge, con possibili disagi per residenti e collegamenti marittimi. Le autorità locali seguono l’evoluzione della tempesta e raccomandano prudenza nelle zone più esposte al maltempo.

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