Il tifone Bavi raggiunge le isole giapponesi Ryukyu

Le immagini satellitari mostrano il tifone Bavi mentre raggiunge le isole Ryukyu, in Giappone. La perturbazione porta venti forti e abbondanti piogge, con possibili disagi per residenti e collegamenti marittimi. Le autorità locali seguono l’evoluzione della tempesta e raccomandano prudenza nelle zone più esposte al maltempo.
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