Qarhan si tinge di verde smeraldo, boom turismo lago salato

Il lago salato di Qarhan, nella provincia cinese del Qinghai, si trasforma in estate in uno spettacolare paesaggio dalle tonalità verde smeraldo, con acque cristalline e distese di sale. È il più grande lago salato della Cina e il secondo al mondo per estensione, oltre a essere un importante centro per la produzione di potassio destinato ai fertilizzanti. Negli ultimi anni la zona è stata valorizzata con un modello che unisce industria e turismo, trasformandola in una meta sempre più visitata grazie ai suoi scenari naturali unici.
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