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Qarhan si tinge di verde smeraldo, boom turismo lago salato

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Il lago salato di Qarhan, nella provincia cinese del Qinghai, si trasforma in estate in uno spettacolare paesaggio dalle tonalità verde smeraldo, con acque cristalline e distese di sale. È il più grande lago salato della Cina e il secondo al mondo per estensione, oltre a essere un importante centro per la produzione di potassio destinato ai fertilizzanti. Negli ultimi anni la zona è stata valorizzata con un modello che unisce industria e turismo, trasformandola in una meta sempre più visitata grazie ai suoi scenari naturali unici.

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