Sky Cube 8/7 - Usa-Iran, tregua finita? Cosa succede adesso

Donald Trump torna all'attacco dell'Iran e dichiara concluso il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti parlano di attacchi “in risposta alle azioni di Teheran nello stretto di Hormuz”. Che cosa sta succedendo? È di nuovo scontro aperto tra i due Paesi? Cerchiamo di capirlo in questa puntata di Sky Cube, con Tonia Cartolano in dialogo con Michele Cagiano e Federico Leoni
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