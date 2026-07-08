Sky Cube 8/7 - Usa-Iran, tregua finita? Cosa succede adesso

Donald Trump torna all'attacco dell'Iran e dichiara concluso il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti parlano di attacchi “in risposta alle azioni di Teheran nello stretto di Hormuz”. Che cosa sta succedendo? È di nuovo scontro aperto tra i due Paesi? Cerchiamo di capirlo in questa puntata di Sky Cube, con Tonia Cartolano in dialogo con Michele Cagiano e Federico Leoni