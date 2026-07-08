Vertice Nato ad Ankara, Meloni alla “foto di famiglia”

Ha preso il via ad Ankara, in Turchia, il vertice della Nato guidato dal segretario generale Mark Rutte, che ha annunciato importanti novità nei settori dei droni, della difesa e dell'aviotrasporto strategico. L’avvio dei lavori è stato preceduto dalla tradizionale “foto di famiglia” con tutti i leader dell'Alleanza atlantica. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che in mattinata ha incontrato il presidente ucraino Zelensky.