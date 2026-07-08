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Vertice Nato ad Ankara, Meloni alla “foto di famiglia”

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Ha preso il via ad Ankara, in Turchia, il vertice della Nato guidato dal segretario generale Mark Rutte, che ha annunciato importanti novità nei settori dei droni, della difesa e dell'aviotrasporto strategico. L’avvio dei lavori è stato preceduto dalla tradizionale “foto di famiglia” con tutti i leader dell'Alleanza atlantica. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che in mattinata ha incontrato il presidente ucraino Zelensky.

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