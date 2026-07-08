Cedimenti strutturali, grattacielo rischia crollo a New York

Un grattacielo in ristrutturazione a Manhattan, ex sede Pfizer a New York, ha subito il piegamento di due colonne portanti facendo cedere vari piani e scattare l'allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la caduta di alcuni mattoni dalla struttura di trentasette piani. L'area circostante è stata evacuata e chiusa al traffico. Dopo il piano di emergenza messo subito in atto dalle autorità competenti, il commissario del dipartimento edilizio Ahmed Tigani ha rassicurato sulla stabilità dell'edificio.