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Trump: "Meloni mi piace, ma non c'è stata per noi"

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Nel corso del Vertice Nato ad Ankara, Donald Trump è tornato a parlare di Giorgia Meloni. "Mi piace, in realtà la considero una brava persona, ma non c'è stata per noi e credo abbia commesso un errore", ha dichiarato il presidente americano. "Si è rifiutata di farsi coinvolgere nella questione dello Stretto di Hormuz e dell'Iran - ha aggiunto -. Semplicemente non ci ha sostenuto, e la cosa non mi è piaciuta".

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