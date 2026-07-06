Cuba, festa allo zoo: nate quattro tigri del Bengala

Quattro cuccioli di tigre del Bengala, tra cui una rarissima tigre bianca, sono nati nello zoo nazionale di Cuba. Si tratta di un evento straordinario nel mezzo di una gravissima crisi energetica ed economica. L'isola è infatti paralizzata da blackout e carenze di farmaci e carburante dovuti al blocco petrolifero statunitense. Per nutrire i mille animali nel parco, i guardiani sono costretti a spostarsi su carri trainati da cavalli o su tricicli elettrici.