Germania, sparatoria a Stade: cinque morti, due fermati

Cinque persone, tutte adulte, sono rimaste uccise in una sparatoria a Stade, in Germania. La polizia locale ha bloccato e fermato due persone: tra loro ci sarebbe il presunto autore della strage, mentre la posizione del secondo soggetto è ancora al vaglio degli inquirenti. Le forze dell'ordine hanno confermato che non ci sono altri sospetti in fuga.