Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Germania, sparatoria a Stade: cinque morti, due fermati

Mondo

Cinque persone, tutte adulte, sono rimaste uccise in una sparatoria a Stade, in Germania. La polizia locale ha bloccato e fermato due persone: tra loro ci sarebbe il presunto autore della strage, mentre la posizione del secondo soggetto è ancora al vaglio degli inquirenti. Le forze dell'ordine hanno confermato che non ci sono altri sospetti in fuga.

Prossimi video

Sky Cube 29/6 - Usa, cosa c'è dietro i centri dell'ICE?

Mondo

Meteo, un fulmine colpisce la Torre Eiffel a Parigi

Mondo

A caro prezzo - Il reportage

Mondo

Germania, sparatoria a Stade: cinque morti, due fermati

Mondo

Raid del Pakistan in Afghanistan, accuse di strage di civili

Mondo

Terremoto in Venezuela, nuova forte scossa di magnitudo 4.6

Mondo