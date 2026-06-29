Germania, sparatoria a Stade: cinque morti, due fermati

Cinque persone, tutte adulte, sono rimaste uccise in una sparatoria a Stade, in Germania. La polizia locale ha bloccato e fermato due persone: tra loro ci sarebbe il presunto autore della strage, mentre la posizione del secondo soggetto è ancora al vaglio degli inquirenti. Le forze dell'ordine hanno confermato che non ci sono altri sospetti in fuga.
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