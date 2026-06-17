Trump arriva al G7 e proclama: "Il capo sono io". Risate dei presenti

A Evian-les-Bains, il presidente Usa ha suscitato le risate dei presenti durante l'ultima giornata dei lavori insieme ai suoi omologhi
Il presidente statunitense Donald Trump ha ironizzato davanti ai leader del G7 riuniti a Evian-les-Bains, in Francia, dicendo "I'm the boss" ("Sono io il capo") prima di prendere posto al tavolo dei lavori accanto al presidente francese Emmanuel Macron. La battuta ha suscitato le risate dei presenti ed è arrivata nell'ultima giornata del vertice, dominata dalle discussioni sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e sulle principali crisi internazionali.
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