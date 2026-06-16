Sky Cube 16/6 - Iran, gli effetti della riapertura di Hormuz

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Accordo Usa-Iran, quali saranno gli effetti della riapertura di Hormuz? Sky Cube 16/6

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La possibile riapertura dello Stretto di Hormuz con l’accordo tra Stati Uniti e Iran alimenta aspettative ma anche interrogativi. Dalle condizioni di sicurezza per la navigazione ai costi assicurativi, sono molte le incognite che pesano sul futuro dello snodo marittimo. Nella puntata di oggi di Sky Cube Claudio Calì dialoga con il vicedirettore di Sky TG24 Alessandro Marenzi per capire che cosa potrebbe accadere se Hormuz tornasse operativo e se sia davvero possibile ipotizzare un ritorno alla normalità

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